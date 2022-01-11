РИАМО - 11 янв. До 28 января в Подмосковье продолжится прием заявок для участия в региональном отборочном туре XXI молодежных Дельфийских игр России. Участвовать в нем смогут молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Участники смогут продемонстрировать свое творчество в 34 номинациях. В этом году вместо номинации «Народные инструменты» в программу предстоящих Игр вошли номинации «Национальные инструменты народов России» (сольное исполнение и коллективы численностью до 5 человек) и «Ансамбли народных инструментов» (коллективы численностью до 5 человек).

В номинации «Эстрадное пение» смогут участвовать не только сольные исполнители, но и коллективы. Новые номинации – «Эпидемиология и биоинформатика» и «Научно-популярный ТикТок».

Для участия в региональном отборе необходимо заполнить форму заявки, которая размещена на сайте Научно-методического центра ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств» в разделе «Конкурсы».

До 28 января заполненные заявки на бумажном и электронном носителях принимаются по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, 20, стр. 1А, офис 239.