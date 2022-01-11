РИАМО - 11 янв. У пожилых людей при низком атмосферном давлении может наступить гипертонический криз. Высокое давление внутри сосудов может привести к развитию тромбов, сообщил РИАМО врач-терапевт Андрей Звонков.

На текущей неделе в Москве ожидаются резкие перепады атмосферного давления. 14 января давление опустится до рекордно низкого значения.

«В нашем организме мы имеем артериальное, венозное и внутреннее давление, которое противостоит атмосферному. При резких перепадах атмосферного давления нам нужно постоянно подстраиваться под внешние факторы, то есть менять давление и внутри организма. Это не всегда и не у всех получается», — рассказал Звонков.

Он подчеркнул, что влиянию низкого атмосферного давления подвержены пожилые люди, имеющие нарушения нервно-сосудистой регуляции. У них в виде реакции на изменения погоды наступает гипертонический криз, так как из-за нарушения регулировки организм не успевает снизить давление внутри себя.

Звонков объяснил, что высокое давление внутри сосудов приводит к повреждению их стенок, а также клеток крови. Это может привести к развитию тромбов, которые могут повлечь ишемию в различных участках сердца или головного мозга и других частей тела.