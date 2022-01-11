РИАМО - 11 янв. Количество пассажиров в аэропорту Внуково увеличилось на 26% за период новогодних праздников и составило более 568 тыс. человек, сообщили РИАМО в пресс-службе воздушной гавани.

«За период с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года международный аэропорт Внуково обслужил 4969 рейсов и 568 255 пассажиров. Это выше прошлогодних показателей на 23,1% и 26,1% соответственно», — отметили в пресс-службе.

Аэропорт Внуково им. А. Н. Туполева — международный аэропорт федерального значения. Является одним из четырех основных аэропортов в Московском регионе. Ежегодно в аэропорту обслуживается свыше 170 тыс. рейсов российских и иностранных авиакомпаний.

В настоящий момент маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию РФ, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.

Ранее аэроэкспрессы, курсирующие на маршруте Киевский вокзал – аэропорт Внуково, с 27 декабря начали делать остановку на платформе Аминьевская. Время в пути от вокзала до аэропорта не изменилось и по-прежнему занимает 35 минут.