РИАМО - 11 янв. В России отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, что в сочетании с пандемией может привести к неприятным последствиям. В прошлом сезоне многие люди не сделали прививку от гриппа из-за отсутствия самого вируса, сообщил врач-терапевт Алексей Водовозов.

«Из-за этого иммунная защита к гриппу довольно основательно просела, поэтому сейчас пошли прорывные случаи. Хорошо, что пока небольшой подъем заболеваемости гриппом, иначе сложились бы вместе и тяжелые случаи госпитализации по гриппу, и по коронавирусу», - заявил Водовозов в интервью Sputnik.

Он заверил, что в этом году ситуация с коронавирусом будет не такой страшной. Этот сезон гриппа тоже будет небольшим, а уже следующий станет полноценным.

На ситуацию существенно повлияли санитарно-эпидемиологические меры, которые сказались и на распространении коронавируса, и на заболеваемости гриппом.