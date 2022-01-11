РИАМО - 11 янв. Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, что чувствительные зубы — всегда следствие повреждения эмали зуба, сообщает aif.ru.

«Повреждения эмали могут быть разного рода: механическими, химическими и наследственными. Про последние говорят, когда происходит нарушение формирования зубов в зачатке», — сказал стоматолог.

По словам врача, механическими повреждениями можно считать обычные сколы, повреждения поверхности зуба кариесом или клиновидный дефект. Для того, чтобы решить задачу, в данном случае нужно будет просто поставить пломбу. В более сложном случае — восстановить ткань виниры или коронкой.

«Также эти повреждения возникают в результате отбеливания или тому подобных манипуляций. Такие повреждения можно легко восстановить реминерализующими пастами или гелями. Кроме того, в арсенале современных стоматологов есть профессиональные гели, которые хорошо восстанавливают повреждения на поверхности эмали», — сказал Антонов.

Также стоматолог отметил, что есть чувствительность, которая появляется из-за парадонтоза.

«Убыль костной ткани приводит к оголению части корня зуба. Корень зуба покрыт цементом, и это делает открывшуюся часть зуба очень восприимчивой к внешним воздействиям. Вследствие этого развивается повышенная чувствительность. Такие проблемы также решаются покрытием зубов специальными препаратами, которые запечатывают пористые участки», — заключил врач.