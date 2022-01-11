РИАМО - 11 янв. С 31 декабря по 9 января пассажиры пригородных поездов Центральной пригородной пассажирской компании совершили более 8,6 млн поездок, что на 15% больше, чем на новогодних праздниках в 2021 году, сообщили РИАМО в пресс-службе ЦППК.

При этом 62% платных билетов было оформлено безналичным способом — с помощью банковских карт и платежных сервисов в кассах и билетных автоматах (БПА), а также через мобильное приложение ЦППК.

Самым популярным у пассажиров стало Ярославское направление Московской железной дороги — им воспользовались около 1,7 млн пассажиров. За ним следует Казанское направление МЖД — 1,4 млн пассажиров и Горьковское — более 1 млн.

Ранее пресс-служба ЦППК сообщала, что пассажиры на праздниках забыли в электричках двухметровую искусственную елку, сувенирный самовар, сумки, пакеты, головные уборы, телефоны, наушники.