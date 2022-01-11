РИАМО - 11 янв. На отдых в первой декаде января россияне планировали потрать от 40 до 50 тыс. рублей, большинство из них планировали эти деньги потратить на путешествия, сообщает Газета.ru.

Такие данные показал опрос, который провел сервис OneTwoTrip. О своих планах рассказали 2080 опрошенных. При этом почти половина из них (49%) выделила на отдых отдельный бюджет.

Сумму в 40-50 тыс. рублей люди собирались тратить на путешествия. Те же, кто решил остаться в родном городе, выделил на отдых около 10 тыс. рублей.

При этом примерно половина респондентов призналась, что они стремятся экономить деньги во время новогодних праздников.