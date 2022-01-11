РИАМО - 11 янв. В Подмосковье 21 января состоится первое деловое событие этого года - V Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству (ГЧП). Его организует правительство региона и Национальный центр ГЧП. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Мероприятие будет посвящено развитию общественной инфраструктуры при участии частных инвесторов и реализации проектов ГЧП.

В конце 2021 года в рамках ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин очередной раз обозначил инфраструктуру одним из основных драйверов роста российской экономики и, как отметил президент, в ближайшие годы в нее будут вложены колоссальные ресурсы

На форуме соберутся представители федеральных ведомств, инвесторы, эксперты и региональные власти. Они обсудят направления, в которых возможно сотрудничество при реализации планов.

Отдельно будут затронуты проекты в сферах образования, здравоохранения, туризма, спорта, ЖКХ и благоустройства. Мероприятие пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.