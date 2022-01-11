РИАМО - 11 янв. Оперативные службы вывезли более 50 тыс. кубометров снега с региональных и муниципальных дорог Подмосковья за прошедшие сутки. В рамках ликвидации последствий снегопада в области очистили свыше 45 тыс. км дорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На высокоинтенсивных дорогах проведено несколько циклов уборки и обработки проезжей части противогололедными материалами. В настоящий момент продолжаются работы по очистке дорог и посадочных площадок», - сказал глава подмосковного Минтранса Алексей Гержик.

Он отметил, что за сутки дорожные службы очистили от снега 6 тыс. км тротуаров и пешеходных дорожек.

Завершить ликвидацию последствий снегопада планируется до конца недели. В работах по уборке дорог задействовано 1,7 тыс. единиц спецтехники.

Минтранс Подмосковья призывает водителей и пешеходов региона соблюдать особую осторожность на дорогах в плохих погодных условиях.