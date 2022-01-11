РИАМО - 11 янв. Жители Подмосковья купили и самостоятельно срубили более 350 новогодних елок в специальных питомниках региона в рамках акции «Ель домой – всей семьей». Мероприятие направлено на предотвращение незаконной вырубки деревьев в лесах, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Акция «Ель домой – всей семьей» проводится в Подмосковье ежегодно. В рамках события любой желающий может законно купить и самостоятельно срубить любую понравившуюся елку в специальных питомниках региона.

«Уже традиционно жители и гости Подмосковья приезжают за главным символом Нового года в наши лесные питомники - Дмитровский и Сергиево-Посадский, где на специальных плантациях самостоятельно выбирают понравившуюся ель или сосну», - рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Деревья для участников акции специально выращиваются на новогодних лесных плантациях ГАУ МО «Центрлесхоз» Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Самыми популярным новогодними деревьями в этом году стали ели от 1 до 1,5 метра. Больше половины проданных деревьев именно такого размера. Также спросом пользовались миниатюрные елочки до 1 метра и лапник», - отметила глава Комлесхоза Подмосковья Елена Казимир.

Она добавила, что всего за период с 13 декабря 2021 года по 7 января 2022 года питомники посетили более 800 человек. Отмечается, что некоторые участники акции приезжают в питомники семьями и делают сруб дерева новогодней традицией.