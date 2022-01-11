РИАМО - 11 янв. В округе Истра с 6 по 8 января проводился фестиваль «Азбука Рождества». Его посетители могли приобрести продукцию 110 фермеров и 40 ремесленников из 26 регионов РФ, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

За 3 дня на площадке побывали порядка 27 тыс. жителей и гостей Московской области. Они покупали молочную и мясную продукцию, сыры и колбасы, мед, овощи и сладости.

В рамках фестиваля производители реализовали 9 тонн молочных продуктов и сыров, 5 тонн колбас и мясной продукции, тонну меда, тонну выпечки и полтонны рыбы.

Помимо ярмарки на площадке фестиваля работали бесплатный каток и горка для катания на ватрушке.

«Азбука Рождества» - одно из мероприятий губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

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