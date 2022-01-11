РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 янв. В январе в деревнях и селах Домодедова будут работать мобильные офисы соцгазификации, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».



13 января мобильный офис будет находиться возле доски объявлений на въезде в д. Шебочеево; 18 января в д. Татариново у дома №22; 19 января в д. Введенское возле обелиска на ул. Сиреневой; 20 января в с. Красный путь у дома №1 на ул. Центральной; 21 и 22 января в д. Привалово у дома №22; 27 января в д. Ильинское у домов №№7 и 9.

Офисы будут работать с 10:00 до 16:00.

В мобильных офисах можно оставить заявку на подключение домовладения к газу по программе социальной газификации. Также сервис позволяет получить еще 9 других социальных услуг: договор на техническое обслуживание газового оборудования; регистрация объекта; присвоение адреса; применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество; перерасчет за ТКО; экстренная социальная помощь; договор социального контракта; оказание услуг на дому и льготы ФНС.