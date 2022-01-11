РИАМО - 11 янв. В Центральной клинической психиатрической больнице Московской области заработали детские сенсорные комнаты, их создали для эмоциональной разрядки маленьких пациентов, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Сенсорная комната – это специально организованная многофункциональная среда, наполненная соответствующим оборудованием, в которой каждый ребенок может получить необходимые ему в данный момент световые, цветовые, звуковые и тактильные стимулы», — сказал главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Антон Масякин.

Врач также подчеркнул, что пребывание в подобной комнате создает у ребенка ощущение безопасности и комфорта. Это способствует быстрому восстановлению сил и снятию эмоционального напряжения.

В комнатах есть ковры из разных структур и спадающие яркие дождики для развития моторики. Еще в них установили проектор с изображением пейзажей и домиков со звездным небом. Есть также мини-игры, сухой бассейн с шариками, аромалампа, акустическая система, бизиборды и водяной столб с рыбками.

Нахождение ребенка в такой комнате поможет ему почувствовать себя комфортно и безопасно. Помимо этого, сенсорная комната позволяет развивать у маленьких пациентов зрительную и моторную координацию, а также уравновесить психическое состояние.