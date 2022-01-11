РИАМО - 11 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил городские службы за безаварийную работу в новогодние праздники. Во время новогодних каникул не было ни аварий, ни происшествий, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«Празднование Нового года и Рождества прошло в доброй и теплой атмосфере, без аварий и происшествий. За это большое спасибо сотрудникам всех городских служб, которые в круглосуточном режиме трудились в эти дни», – подчеркнул столичный градоначальник.

Круглосуточно в новогодние праздники работали все службы города. Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях были заранее сформированы 1 352 аварийно-восстановительные бригады, а также подготовлено 1 449 единиц спецтехники, свыше 1,8 тыс. аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок) и 3 мобильные котельные. Аварийных отключений потребителей не допущено.

В праздники прошли снегопады. Для того, чтобы ликвидировать последствия, уборкой снега занимались 10,5 тыс. единиц техники, дворы очищали от снега 2,9 тыс. бригад. На МКАД дежурил 41 тягач.

Особое внимание уделялось уборке площадок фестиваля «Путешествие в Рождество». Этим занимались 1,1 тыс. рабочих и 380 единиц техники.

В этом году жителям столицы новогоднее настроение создавали свыше 4,5 тыс. световых конструкций. Подсветка была включена на 150 зданиях, мостах, эстакадах и других объектах. Архитектурно-художественная подсветка работала в праздничном режиме.