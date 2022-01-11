РИАМО - 11 янв. Британские медики выяснили, что симптомом заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» является потеря аппетита. Однако организму требуется энергия для борьбы с инфекцией и пренебрегать этим нельзя, сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

«Воспаление – это тяжелое для организма состояние, которое требует большой затраты энергии и различных питательных веществ, иначе организм будет хуже справляться с инфекцией. По возможности в те периоды, когда снижается температура, когда человек начинает чувствовать себя немного лучше, нужно что-то есть», - объяснила Игнатикова в интервью радио Sputnik.

В качестве поддерживающего питания подойдет бульон, молочные напитки, куриные яйца, паровые омлеты. Главное, чтобы рацион был легким и питательным.

Кроме того, пациенту необходимо пить – это способствует снижению температуры и выведению токсинов.

Врач отметила, что потеря аппетита может быть не только признаком «омикрона», но и следствием заболевания желудочно-кишечного тракта или нервной системы. В этих случаях человек может ощущать горечь во рту, боли, изжогу или вздутие.

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