РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 янв. Жители подмосковных Котельников и Дзержинского в Instagram-аккаунте mylubertsy пожаловались на большие очереди на автобусы и маршрутные такси.

По словам жителей, на остановке возле станции метро «Котельники» вечером 10 января образовалась большая очередь на общественный транспорт в сторону Дзержинского. Такая же ситуация во вторник утром произошла на остановках в сторону Котельников.

«Я ехала вчера из Дзержинского утром. Обычно сажусь примерно в 10:00, но сегодня утром ждала маршрутку №21 более 40 минут. Хотя женщина рядом сказала, что по карте движение на дорогах было свободным», — рассказала «РИАМО в Люберцах» жительница Наталья Погудина.

Компания-перевозчик «Мострансавто» на момент публикации новости ситуацию не прокомментировала.