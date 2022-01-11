РИАМО - 11 янв. Столичное правительство утвердило проект планировки восточной части бывшего Тушинского аэродрома площадью 156,3 га, которая прилегает к стадиону «Спартак», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Проект определяет окончательные параметры застройки перспективной территории. Ее освоение в ближайшее десятилетие станет одним из крупнейших градостроительных проектов Москвы.

Новый район позволит создать комфортные условия для проживания 30,4 тыс. человек, а также даст городу более 6,3 тыс. новых рабочих мест.​

Суммарная поэтажная площадь объектов планируемой застройки составит порядка 1,58 млн. «квадратов» недвижимости. Здесь появится 3 высотных ЖК, 15 многоквартирных домов, 4 школы и 7 детсадов, Центр спортивной медицины, гостиницы, торговые центры и многое другое.

Рядом с выходом станции метро «Спартак» возведут здание ТПУ. Также будут построены новые автодороги, велодорожки, парковки и тротуары.

Основными рекреационными зонами нового района станут озелененная набережная Москвы-реки, парк в пойме реки Химки и широкий городской бульвар.