РИАМО - 11 янв. На встрече в Женеве представители России «разжевали» позицию страны во теме безопасности в Европе американским коллегам, сообщает РИА Новости.

Это было сделано, чтобы между руководством стран не возникло недопониманий. РФ заинтересована в конкретном ответе, в частности по нерасширению НАТО на восток.

«Из сопряженных аспектов можно отметить их твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», – добавил близкий к переговорам источник агентства.

Собеседник издания заявил о надеждах, что в США решение будет принято не теми, кто поддерживает введение новых санкций в отношении РФ.

Официальный ответ на предложения России представители США пообещали дать в письменном виде на следующей неделе.

Представители РФ опубликовали в конце 2021 года проекты договора с США и соглашения с НАТО по обеспечению безопасности. Москва настаивает на отказе альянса от расширения на восток, присоединения к блоку Украины и открытия военных баз на территориях постсоветских государств.