РИАМО - 11 янв. Федеральный организационный комитет подвел итоги Всероссийского экологического диктанта. Подмосковье вошло в десятку лидеров по количеству участников экодиктанта, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Экологический диктант прошел в ноябре 2021 года, анализ результатов был осложнен ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно подведенным итогам, Московская область заняла 7-е место по числу участников.

Как отметил исполняющий обязанности министра экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, в экологическом диктанте приняли участие около 110 тыс. жителей региона, в основном в возрасте от 13 до 18 лет.

«1 583 подмосковных участника стали победителями первой степени, почти 50 тыс. – призерами. От всей души поздравляю победителей», – отметил Фирсов.

Всего участниками Всероссийского экологического диктанта в 2021 году стали 3,4 млн жителей РФ и 105 зарубежных стран. Экодиктант проходил на 4 532 офлайн-площадках.