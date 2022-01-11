РИАМО - 11 янв. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались моделью из Москвы Полиной Фейс (настоящее имя Полина Моругина), которая сфотографировалась полностью голой у храма в Филях, сообщает РЕН-ТВ.

Известно, что девушке 24 года. В отношении нее было открыто дело по статье КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

В суд дело ушло в середине декабря прошлого года, но потом его отправили на дорасследование. Сейчас страницы в соцсетях Моругиной удалены.

Ранее Моругина на своих страницах в соцсетях выставила фото, где она запечатлена обнаженной на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Примечательно, что тело и лицо модели почти полностью покрыты различными татуировками.