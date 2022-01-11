РИАМО - 11 янв. «Почта России» в 2021 году открыла 6 новых и отремонтировала почти 380 отделений в Москве и Подмосковье. Благодаря этому получение почтовых и финансовых сервисов компании стало проще для десятков тысяч клиентов, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

В Московской области были модернизированы 344 отделения «Почты России», а также открыты 3 новых офиса. В начале 2021 года в регионе началась ремонтная программа почтовых отделений, после того как губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор «Почты России» Максим Акимов заключили соглашение о взаимодействии. Всего на территории региона работают 1 022 отделения, 452 из них находится в сельских территориях.

В столице работает 557 отделений «Почты России». В 2021 году почтовые услуги стали доступнее для жителей поселений Внуковское, Сосенское и района Некрасовка. Открытие новых офисов разгрузило соседние отделения и позволило более 70 тыс. клиентов пользоваться почтовыми и финансовыми сервисами компании рядом с домом.

Каждый месяц отделения «Почты России» в Московском регионе посещают свыше 4,5 млн человек. В офисах клиенты могут оплатить услуги и покупку товаров как наличными, так и банковскими картами. Кроме того, отделения доступны для маломобильных граждан – в них установлены пандусы, расширены входные двери, есть кнопка вызова персонала.

Также в 2021 году «Почта России» открыла 7 новых участков курьерской доставки в Московской области. В таких участках доставка и прием почтовых экспресс-отправлений осуществляется непосредственно у клиентов и только курьерами. Крупнейшим участком стал УКД в Звенигороде. Ежедневно в Москве и Подмосковье курьеры «Почты России» доставляют примерно 20 тыс. посылок.