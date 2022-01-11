РИАМО - 11 янв. Баланс «Пушкинской карты» пополнился на 5 тыс. рублей. Оформить ее могут все желающие в возрасте от 14 до 22 лет, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году баланс «Пушкинской карты» карты пополнился на 5 тыс. рублей. Свыше 150 тыс. жителей Подмосковья уже пользуются картой. По ней доступны не только театры и музеи нашего Подмосковья, но билеты на отечественный кинематограф», – сказала зампред правительства региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что оформить данную карту могут все желающие в возрасте от 14 до 22 лет через госуслуги или в отделении «Почта Банка».

«Наибольшей популярностью у обладателей «Пушкинских карт» в прошлом году пользовались постановки Московского Губернского театра, театра «Русский балет», выставки нашего флагмана среди музеев – музея «Новый Иерусалим», а также экспозиции Серпуховского музея», – добавила зампред.

«Пушкинская карта» – совместный проект Минкультуры, министерства цифрового развития и «Почта Банка». Карта позволяет молодым россиянам бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.