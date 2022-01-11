РИАМО - 11 янв. Больше 2 лет на территории Московской области работает Единый контакт-центр Государственной ветеринарной службы. За 2020 год было принято 7797 обращений граждан. На сегодня обработано более 5 350 обращений от жителей, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Все государственные ветеринарные клиники оформлены в едином стиле и предлагают полный спектр ветеринарных услуг. Ветеринары, работающие в таких учреждениях, регулярно посещают курсы повышения квалификации, лекции и семинары по лечению домашних животных. Для удобства и контроля реагирования на обращения был создан Единый контакт-центр.

Единый контакт-центр включает в себя справочные и диспетчерские вопросы. Туда можно обратиться каждый день с 9:00 до 21:00.

При общении с жителями особое внимание уделяется подбору территориально более удобной Государственной ветеринарной лечебницы, оперативному решению проблем, связанных с записью на прием к специалистам.

Кроме того, жителям отвечают на вопросы о вакцинации животных от бешенства и других инфекций, а еще рассказывают, как оформить ветеринарные документы для перевозки животных.

Там же можно задать вопросы о кастрации/стерилизации питомцев и прейскуранту, узнать адреса и контакты отделения ветеринарной службы, а также в каких отделениях ветеринарных клиник принимают узкопрофильные специалисты.