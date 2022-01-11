РИАМО - 11 янв. В прошлом году более 25 тыс. пассажиров посетили туристский информационный центр (ТИЦ) «Наше Подмосковье» в аэропорту Домодедово, гостям рассказали о 14 городах и городских округах Московской области, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В частности, специалисты презентовали Истру, Орехово-Зуево, Волоколамск, Раменское, Вереи, Серпухов, Павловский Посад, Одинцово, Солнечногорск, Егорьевск, Дмитров, Мытищи, Воскресенск и Долгопрудный.

На стенде представляли местные предприятия, туристические и культурные точки притяжения городов, а также гастрономическую продукцию, которой известен тот или иной уголок Подмосковья.

Центр работает в аэропорту с 2019 года. Его создание направлено на поддержку проекта комитета по туризму Московской области «Наше Подмосковье».

Павильон расположен в общей зоне аэровокзала на втором этаже и работает ежедневно с 08:00 до 21:00.