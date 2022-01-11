РИАМО - 11 янв. В минувшем году в Московской области восстановили права 20,1 тыс. обманутых дольщиков, которые купили жилье в 326 многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Из них 11,7 тыс. человек получили ключи. Были достроены и введены в эксплуатацию 116 многоквартирных домов. Еще 8,7 тыс. граждан, купивших квартиры в 210 объектах, получили денежные компенсации с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«Для Подмосковья важно решить проблему всех обманутых дольщиков. Важен каждый. Люди покупали квартиры для себя и своей семьи. Мечтали о собственном жилье, строили планы и не думали, что их дом станет проблемным», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В 2022 году будет решена проблема еще 14,7 тыс. обманутых дольщиков в 234 домах. А до конца 2023 года в регионе восстановят права всех обманутых граждан.

Завершение строительства проблемных домов контролирует правительство Московской области. Министерство жилищной политики Подмосковья в тесном взаимодействии с федеральным и региональным фондами защиты прав граждан – участников долевого строительства, а также дольщиками ведет планомерную работу для скорейшего восстановления их прав.