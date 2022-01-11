РИАМО - 11 янв. В Москве эвакуируют 13 судов из-за анонимных угроз о минировании, в их числе есть и Мосгорсуд, сообщает «Интерфакс».

Была получена информация о минировании Чертановского, Кунцевского, Перовского, Коптевского, Лефортовского, Мещанского, Тверского, Останкинского, Тушинского, Дорогомиловского, Хамовнического и Головинского судов.

Заседания, которые в них проходили, пришлось прервать. Людей вывели на улицу. Всего из зданий эвакуировали около 1 тыс. человек.

Сейчас на территории судов работают полицейские и кинологи. Все здания проверяют на наличие подозрительных предметов.