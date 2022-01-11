РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. Административное расследование проводят в отношении арендаторов участка на территории бывшего завода в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь nahabinodyshi в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы округа Дмитрия Волкова обратил внимание, что грузовики выгружают мусор на территории завода на улице Панфилова.

«Нахабинский отдел полиции проводит административное расследование в отношении арендаторов, занимающихся деятельностью с отходами», - сообщили в администрации.

Кроме того, в адрес управления Роспотребнадзора по Московской области и областного управления Росреестра были направлены письма о необходимости провести проверку на предмет нарушения действующего законодательства.

Дополнительную информацию по ситуации готовы предоставить сотрудники отдела реализации программ и экологии управления благоустройства: 8(495)562-87-96.