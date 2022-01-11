РИАМО - 11 янв. Люди, страдающие иммунодефицитом, становятся «инкубаторами» новых штаммов коронавируса. В их организмах вирусы мутируют значительно быстрее, чем в случае более крепкого иммунитета, сообщает эксперт по биобезопасности Николай Дурманов.

Чаще всего появляющиеся штаммы вирусов не несут большой угрозы для человека, однако в некоторых случаях они могут представлять серьезную опасность.

«В этой связи особое внимание стоит уделять людям с пониженным иммунитетом. Иммунная система у них работает слабо, в их организмах происходит усиленное творчество природы. Например, штамм «омикрон», который всех так тревожит, возник в Африке в организме человека с ВИЧ-инфекцией, у него был поражен иммунитет», – отметил Дурманов в эфире радио Sputnik.

Важно лечить людей с ослабленной иммунной системой и защищать их не только от коронавируса, но и от других инфекцией. Кроме того, чтобы замедлить процесс образования новых вирусов, людям с пониженным иммунитетам необходимо вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.

Дурманов напомнил, что вакцинация является единственным способом снизить риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме. Привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.