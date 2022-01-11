РИАМО - 11 янв. В конце текущей недели в Москве после серьезного похолодания ожидается резкое потепление, которое обрушит показания барометров до самого «днища», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ближайшие сутки в Центральной России прогнозируется температурный фон на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

Тишковец пояснил, что уже сегодня днем в столице будет минус 13-11 градусов, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до минус 17-15 градусов. В Подмосковье ожидается минус 17-12 градусов на юге, а на севере – до минус 22 градусов. В среду днем в столице будет не выше минус 13-11, а по области – минус 15-10 градусов. Это самые низкие температурные показатели в новом году.

«Морозы продержатся ближайшие двое суток, но уже в пятницу резко потеплеет, и столбики термометров устремятся к нулевой отметке. При этом показания барометров буквально обрушатся на самое барическое «днище» – с 757 до 720 мм рт. ст», – написал Тишковец в своем Instagram.

Метеоролог предупредил, что подобное аномальное падение атмосферного давления крайне негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, что 14 января может быть установлен рекорд по самому низкому значению атмосферного давления в Москве для этого дня.