РИАМО - 11 янв. В 2022 году Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего» состоится уже в четвертый раз. Фестиваль пройдет с 26 марта по 2 апреля, причем не только в офлайн-, но и в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба организаторов фестиваля.

Чтобы присоединиться к фестивалю, юным кинематографистам и их наставникам необходимо выполнить и прислать конкурсную работу по одному из четырех направлений: игровое кино, анимационное кино, документальное кино, видеорепортаж/видеоблог.

Фестиваль пройдет в формате PRO – с предоставлением грантов лучшим участникам. В роли основной площадки выступит город Горно-Алтайск, где соберутся ребята в возрасте от 10 до 18 лет, интересующиеся кинопроизводством и уже снимающие собственные фильмы, представители детских студий, педагоги и профессионалы киноиндустрии.

Эти работы должны быть созданы не ранее 2021 года, нести традиционные общечеловеческие ценности, повествовать о дружбе, семейных взаимоотношениях, природе, гармонии, творчестве и так далее. Подробнее о требованиях к работам и других условиях можно узнать на сайте зеркалобудущего.рф, где уже стартовал прием заявок. Продлится он до 20 февраля, а уже 1 марта отборочная комиссия назовет имена участников.

«Фестиваль служит делу развития отрасли, где кинематограф – один из базовых инструментов по передаче ценностных характеристик, всего жизненного опыта человека. А для детей и молодежи это еще и получение коммуникативных навыков на почве творчества», — отметил президент федерации современного искусства, член Общественного совета при министерстве культуры РФ Николай Данн.

Участники, приславшие самые интересные конкурсные фильмы и наиболее активно проявившие себя в ходе форума, получат гранты на приобретение необходимого для съемок оборудования или получение профильного образования. Размер этой финансовой поддержки составит от 50 до 150 тысяч рублей, при этом общий грантовый фонд — 2,5 млн рублей.

Организаторами кинофестиваля являются федерация современного искусства, фонд развития творчества «Жизнь и дело» и правительство Республики Алтай. «Зеркало будущего» проводится на средства гранта президента РФ, предоставленного фондом президентских грантов, при поддержке онлайн-кинотеатра «Ноль Плюс».