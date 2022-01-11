РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. Полицейские Подольска задержали подозреваемую в попытке кражи одежды из спортивного магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя торговой организации о том, что неизвестная пыталась похитить брюки и джемперы из магазина спорттоваров в торговом центре на ул. Свердлова. Общая сумма материального ущерба составила 11 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 32-летняя жительница Чехова, у которой изъято похищенное имущество.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.