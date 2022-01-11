РИАМО - 11 янв. Завершена реконструкция воздушных линий (ВЛ) 110 кВ «Орево–Экран» и «Орево–Перемилово» протяженностью более 40 км, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Работы начались в 2012 году, инвестиции в этот проект составили 600 млн рублей. Для обеспечения надежности электроснабжения жителей на время проводимых работ, энергетики построили участок временной ВЛ, которая обеспечивала потребителей электроэнергией.

Сначала энергетикам пришлось демонтировать старые опоры электропередач, потом смонтировать новые с учетом сложного рельефа местности и безопасности. Теперь везде, где проходят линии, установлены грозозащитные тросы.

Новые воздушные линии осуществляют транзит электроэнергии от питающего центра 110 кВ «Орево» к подстанциям 110 кВ «Экран» и «Перемилово». Они снабжают электроэнергией десятки промышленных и социально-значимых объектов Дмитровского и Талдомского городских округов.

Также эти линии обеспечивают электричеством крупные объекты - канал им. Москвы, Запрудненский завод электровакуумных приборов, завод по производству комбикормов и поселковые больницы в Запрудне и Яхроме.

«Результатом масштабной реконструкции ЛЭП стало улучшение качества и надежности электроснабжения 60 тысяч потребителей из более чем 40 отдаленных населенных пунктов Дмитровского и Талдомского городских округов на севере Подмосковья», – отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Работы провели специалисты компании «Россети Московский регион».