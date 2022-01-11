РИАМО - 11 янв. В 2021 году в Московской области было введено в эксплуатацию 18 детских садов. Они были построены за внебюджетные средства, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

Как отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова, в городском округе Балашиха были построены 3 дошкольных учреждения на 345 мест в ЖК «Новоград Павлино», в квартале «Столичный» и на улице Трубецкой.

Также в Мытищах появилось 3 детских сада на 585 мест в деревне Пирогово и микрорайонах 17А и 29.

По 2 детских сада было построено в Одинцовском округе на 540 мест и в Долгопрудном – на 315 мест. В городском округе Королев построенный внебюджетный детский сад рассчитан на 110 мест, в Котельниках – на 350, в Ленинском округе – на 155, в Лыткарине – на 80, в Люберцах – на 220, в Наро-Фоминском округе – на 30, в Раменском округе – на 220, а в Электростали – на 140 мест.