РИАМО - 11 янв. Государственные ветиринарные клиники Подмосковья за время новогодних каникул оказали помощь 6,5 тыс. пациентов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Специалисты Единого контакт-центра с 9:00 до 21:00 помогали подобрать удобное для посещения время и место в клиниках Подмосковья.

«За период новогодних праздников в Московской области государственные ветеринарные врачи смогли оказать качественную лечебную и профилактическую ветеринарную помощь более 6,5 тыс. пациентов. Было проведено 335 УЗИ и 300 рентген-исследований», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Для того, чтобы получить ветеринарную помощь, нужно позвонить по телефону Единого контакт-центра +7(495)668-01-25.