РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В подмосковном Подольске создали чат в мессенджере Whatsapp для решения вопросов по вывозу мусора, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Чат «Мы за чистый Подольск» открыт для всех желающих. Он предназначен для оперативности получения информации и реагирования по вывозу мусора.

Среди участников чата активные и неравнодушные жители, представители администрации округа и регионального оператора по обращению с ТКО ООО «МСК-НТ». В чат можно сообщать проблемные адреса контейнерных площадок при наличии фото.