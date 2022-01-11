РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. Горнолыжный склон «Снежком» в подмосковном Красногорске со вторника закрыт на реконструкцию, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомплекса.

«С 11 января 2022 года горнолыжный склон закрыт на реконструкцию. Каток, фитнес-центр и аквазона работают в штатном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Дата открытия склона после реконструкции не уточняется.

«Снежком» построен на Красногорском бульваре 2007 году. Он стал первым в России всесезонным горнолыжным комплексом. Длина склона - 365 м, ширина - 60 м.