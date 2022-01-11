РИАМО - 11 янв. ООО «Стройспецсила» и ООО «Русстилстрой» заподозрили в картельном сговоре во время участия в торгах в Подмосковье, сообщает пресс-служба областного управления ФАС.

Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Стройспецсила» и ООО «Русстилстрой» с целью поддержания цен на торгах, проводимых МКУ «Центр торгов Наро-Фоминского городского округа» на выполнение работ по улучшению архитектурно-художественного облика улиц городов.

Во время торгов эти фирмы отказались от конкурентной борьбы и подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены. Это привело к поддержанию начальной (максимальной) цена контракта.

По данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.