РИАМО - 11 янв. Специалисты строят новый вестибюль и вторую платформу для пассажиров на ж/д станции Каланчевская в рамках реконструкции, в некоторых местах возводят подпорные стены, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На участке железной дороги Каланчевская – Курская продолжается масштабная реконструкция. На остановочном пункте Каланчевская ведется строительство второй платформы и нового пассажирского вестибюля», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра добавил, что подпорные стены ставят со стороны I главного пути. Еще на территории работ идет укладка опор эстакад под I, II и III главные пути, укрупнительная сборка пролетных строений.

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность этого участка вдвое. Еще это даст возможность запустить МЦД-4.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказывал о планах по запуску МЦД-3 и МЦД-4 в 2023–2024 годах.

«Каждый диаметр в среднем по 80 километров, 30–40 станций. Огромный объем работ по реконструкции, прокладке новых путей, строительству станций», – отметил Собянин.