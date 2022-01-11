РИАМО - 11 янв. Вебинар нового «Урока Цифры» от «Лаборатории Касперского» на тему «Исследование кибератак» пройдет 12 января, сообщается на сайте всероссийского проекта «Урок Цифры».

Цель этого вебинара – рассказать педагогам о том, как распространяются сетевые угрозы, как специалисты в сфере информационной безопасности помогают исследовать кибератаки, а также о том, какие правила безопасности необходимо соблюдать пользователям.

Участники вебинара узнают, в чем заключается работа специалистов по информационной безопасности (ИБ) на примере кибератаки в финансовой сфере.

Кроме того, спикеры расскажут о некоторых терминах в ИБ, поделятся основными правилами безопасного поведения в Сети, объяснят, как определить фишинговое письмо, почему необходимо обновлять операционную систему и приложения.

Спикерами вебинара станут руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, старший методист компании «Алгоритмика» Роман Мулеронко, замдиректора по направлению «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика» Юлия Горячкина.

С 17 января по 6 февраля пройдет новый «Урок Цифры» на тему «Исследование кибератак», разработанный «Лабораторией Касперского» с участием ведущих экспертов в области кибербезопасности.