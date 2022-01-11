РИАМО - 11 янв. В Серпухове мужчина и женщина скончались из-за отравления газом. Причиной утечки могло стать некачественное переоборудование газовых коммуникаций, в частности – заклеенная скотчем вентиляция, сообщает «Московский комсомолец».

Вечером после работы 40-летняя жительница Серпухова направилась в гости к своему возлюбленному и сообщила об этом своим детям по телефону. На следующий день с ней не смог связаться ее 15-летний сын. До 10 января подросток не смог дозвониться до матери и обратился в полицию.

Правоохранителям удалось найти бывшую жену жильца и с помощью ее ключей попасть в квартиру. Сотрудники полиции обнаружили обнаженное тело женщины на полу на кухне, ее погибший возлюбленный находился на диване в комнате. В квартире стоял сильный запах угарного газа, окна были закрыты, из крана текла горячая вода и газовая колонка работала на полную мощность.

Сотрудники газовой службы установили множество нарушений: на кухне отсутствовал прочистной карман, дымоотводящий рукав был сделан из фольги, а вентканал был заклеен скотчем. По версии следствия, владелец квартиры самостоятельно переоборудовал газовые коммуникации. В результате произошла утечка.

Жилой дом, где отравились граждане, был построен в 1917 году. Специалисты газовой компании проверяли оборудование и вентиляционные шахты в ноябре 2021 года, а в саму квартиру для проверки пытались попасть в мае и августе, однако им никто не открыл.

Погибший мужчина работал дальнобойщиком. У него осталась 25-летняя дочь. Со своей возлюбленной он встречался в течение 5 лет. У погибшей женщины остались 15-летний и 20-летний сын. Следователи уже начали проверку по факту ЧП.