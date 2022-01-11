РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 янв. За прошедшие сутки в Щелкове выявили один новый случай коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 10 674 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 855 случаев Covid-19.

За все время пандемии в Московской области подтвержден 653 071 случай инфицирования коронавирусом. Скончались 12 558 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 603 057 человек.

В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт.

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