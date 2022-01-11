РИАМО - 11 янв. В Москве регулярно вводится в эксплуатацию новое жилье по программе реновации. В 2021 году в городе было построено больше жилья, чем за предыдущие 3 года реализации программы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Темпы строительства и переселения по реновации в 2021 году выросли в разы и превысили показатели за весь предыдущий период реализации программы с 2017 до конца 2020 года. За 2021 год сдано в эксплуатацию 84 дома – это 1,2 млн кв. м жилья», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что с начала реализации программы и до конца 2020 года в городе было построено чуть более 1 млн кв. м жилья.

«Всего же на данный момент построено 176 жилых домов общей площадью 2,3 млн кв. м, из них передано под заселение 149 домов. Ведется строительство 157 объектов площадью 2,6 млн «квадратов». Кроме того, в проектировании находятся еще 184 объекта мощностью 3,4 млн кв. м», – заявил Бочкарев.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что в 2021 году начато возведение 65 жилых домов, площадь которых составит 1,1 млн кв. м. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию еще примерно 1,2 млн кв. м.

Кроме того, в 2021 году были введены стартовые дома по программе реновации в нескольких районах Москвы, сообщил один из подрядчиков городской программы концерн «Крост». В частности, первые дома по реновации были сданы в районах Солнцево и Басманный, там были предоставлены 532 квартиры. А в новый дом на Бауманской улице первые жильцы въедут уже в текущем январе.

«Отмечу, что беспрецедентная по своему масштабу и уровню программа реновации в Москве учитывает не только запросы современных жителей на комфортную городскую среду и пешую доступность инфраструктуры, но и целостность архитектурной ткани города, бережное отношение к уже сформировавшейся в районах застройке», – подчеркнул генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил старт программы реновации жилого фонда столицы в августе 2017 года. Она коснется 1 млн жителей города и предусматривает расселение 5 175 домов.