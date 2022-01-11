РИАМО - 11 янв. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что публицист, сатирик и радиоведущий Виктор Шендерович (признан в РФ иностранным агентом) уезжает из России из-за того, что пытается скрыться от судебных преследований, сообщает Газета.ru.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что такое решение радиоведущего не связано с тем, что он признан в стране иноагентом.

«Если я правильно понял публикации в СМИ, это просто попытка скрыться от рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это к статусу никакого отношения не имеет», — добавил пресс-секретарь.

Дело в том, что Шендеровичу в России может грозит ограничение свободы в связи с уголовным делом. Его обвиняют в клевете в адрес бизнесмена Евгения Пригожина в ходе эфира на радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее журналист рассказал о своих планах переехать из России, но куда – не уточнил. При этом в конце прошлого года Шендерович был включен в реестр СМИ-иноагентов.