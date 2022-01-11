РИАМО - 11 янв. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод миротворческих войск ОДКБ из республики стартует через 2 дня и будет проходить в поэтапном режиме, пишет Газета.ru.

По его словам, острая фаза контртеррористической операции в целом пройдена, во всех регионах наблюдается стабильная ситуация. Токаев подчеркнул, что попытка государственного переворота в стране провалилась.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через 2 дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», — заявил президент Казахстана в ходе выступления в Мажилисе (нижняя палата парламента — ред.).

Он добавил, что вывод миротворческих войск займет не более 10 дней.

Массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января, после чего переросли в уличные бои с применением оружия. Токаев обратился к Организации Договора о коллективной безопасности за поддержкой. Члены ОДКБ направили свои вооруженные силы в страну для охраны государственных, военных и социально значимых объектов.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «майданными технологиями» массовые беспорядки, которые произошли на территории Казахстана.