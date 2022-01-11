РИАМО - 11 янв. В 2022 году отремонтируют жилой дом на улице Житной, построенный по проекту архитекторов Кондрата Арбузова и Николая Селиванова, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Жилое здание выполнено в стиле неоклассицизма. Фасад украшен многочисленными декоративными элементами. 4 нижних этажа отделены от верхних тянутым профилированным карнизом.

В ходе работ специалистам предстоит заменить инженерные системы здания, к которым относятся горячее и холодное водоснабжение, электрокоммуникации, сети теплоснабжения и другие.

Также отремонтируют подвал дома и его подъезды.