РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. Клубы авторской песни «Высота» и «Второе я» подмосковного Красногорска 22 января проведут концерт в память об авторе и исполнителе Владимире Высоцком, сообщается на официальном сайте администрации округа.

22 января состоится концерт «Спасите наши души!», приуроченный ко дню рождения поэта, актера и барда Владимира Высоцкого.

Мероприятие пройдет при участии клуба авторской песни «Высота» и студии авторской песни «Второе я» по адресу: ДК «Опалиха», ул. Есенинская, д. 15. Начало в 16:00. Вход бесплатный. Для зрителей старше 12 лет.

25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться 84 года.