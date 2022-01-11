РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. Работу 3 маршрутов автобусного транспорта продлят в подмосковном Красногорске на Крещение, сообщил замглавы администрации муниципалитета Сергей Батяев.

В администрации округа во вторник обсудили организационные вопросы проведения обряда Крещения. Вел заседание Батяев. Участие приняли представители всех задействованных в мероприятии служб.

«Работу маршрутов мы продлим примерно до 3 часов ночи 19 января», – сообщил Батяев.

Он пояснил, что изменения коснутся маршрута №833, на котором можно доехать от станции МЦД-2 Павшино до станции Опалиха, №827 – от Павшина до станции Нахабино, а также №34, который идет от станции Павшино до храма Димитрия Солунского в селе Дмитровское.

В нынешнем году в Красногорске организуют 5 купелей на Крещение – возле Елисаветинской церкви в Опалихе, храма Димитрия Солунского в Дмитровском, на роднике на улице Заречной в поселке Нахабино, на территории комплекса «Ангеловские бани» в селе Ангелово, а также в загородном клубе «Москоу Кантри Клаб».

Все точки купания будут работать с 20:30 18 января до 23:00 19 января.