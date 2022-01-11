РИАМО - 11 янв. На сайте государственных услуг Подмосковья жители региона могут подать заявление на бесплатное протезирование. Результат от подачи заявления будет дан онлайн в личном кабинете на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Благодаря госуслуге жителям стало проще получить бесплатные протезы, слуховые аппараты и специальные приспособления, облегчающие жизнедеятельность.

«Услуга переведена в электронный вид, и это очень удобное решение. Жителям нет необходимости идти в МФЦ: результат предоставления услуги можно получить онлайн. Меры соцподдержки применяются для улучшения качества жизни граждан», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться госуслугой «Предоставление мер социальной поддержки по оказанию бесплатной протезно-ортопедической помощи и бесплатному слухопротезированию лицам, имеющим место жительства в Московской области», необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг через ЕСИА и в разделе «Соцподдержка» выбрать услугу «Протезно-ортопедическая помощь и слухопротезирование».

Воспользоваться госуслугой могут жители Подмосковья, не имеющие инвалидность и нуждающиеся в протезах или иных технических средствах. При этом необходимо иметь рекомендацию врача, подтвержденную справкой, выданной медучреждением региона. Кроме того, доход на каждого члена семьи не должен втрое превышать величину прожиточного минимума в регионе – 42 369 рублей.

Ограничения на получение услуги не распространяются на тех заявителей, которые имеют право на протезно-ортопедическую помощь по федеральному закону «О ветеранах», и тех, кто нуждается в слухопротезировании по медицинским показаниям.

Госуслуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней. Результат поступит в личный кабинет заявителя на сайте подмосковных госуслуг. При положительном решении по заявлению гражданина занесут в реестр имеющих право на протезно-ортопедическую помощь. Результат можно будет распечатать в любом областном МФЦ.