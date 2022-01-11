РИАМО - 11 янв. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что страна готовилась к пришествию нового коронавирусного штамма «омикрон», сообщает Газета.ru.

По словам официального представителя Кремля, у руководства страны не было сомнений, что новый штамм придет в РФ. Чтобы рассчитать распространение инфекции, необходимо учитывать численность населения страны. В России проживает меньше людей, чем в США, однако сложившаяся ситуация представляет опасность для россиян.

«Это прогнозировалось правительством», – добавил Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь, чтобы подготовиться к очередной волне коронавируса, в России принимались соответствующие меры.

Чтобы обезопасить себя от тяжелого протекания болезни и не допустить опасных последствий заражения коронавирусом, необходимо вакцинироваться. Привиться можно бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах.