РИАМО - 11 янв. Народный артист России Борис Щербаков подчеркнул, что до госпитализации в больницу в Коммунарке его коллега Леонид Куравлев не проживал в доме для престарелых, сообщает Nation News.

Сейчас Куравлев с диагнозом «пневмония» находится в больнице в Коммунарке. Он был госпитализирован еще 5 января, но на связь перестал выходить раньше.

«Я ему звонил на Новый год, Рождество, он мне не отвечал. Очевидно, уже не очень хорошо себя чувствовал. Это ужасно! Меня это очень огорчило», — сказал Щербаков.

Ранее в интернете появилась информация, что звезда советского кино сейчас живет в доме престарелых.

«Я прочитал в интернете, что он был в доме престарелых, но это, очевидно, дом ветеранов сцены и кино, а это немножко другое. Я там был с концертом. Там очень хорошие условия для пожилых артистов, известных и неизвестных. По-моему, чтобы туда попасть, даже стоит очередь. Это не дом престарелых, если это действительно так, а я думаю так», — добавил Щербаков.

Леонид Куравлев известен зрителям по таким фильмам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня» и многие другие. Последняя его работа в кино была в 2015 году.